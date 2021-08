Desporto FC Porto empata na visita ao Marítimo Por

FC Porto com dois pontos de atraso para os líderes Sporting e Benfica

O FC Porto empatou a um golo na visita ao Marítimo, em jogo a contar para a terceira jornada do campeonato, e isolou-se no terceiro lugar com sete pontos, a dois dos líderes Sporting e Benfica.

Os dragões marcaram primeiro, por Taremi (num lance em que Luis Díaz tinha colocado a bola quase na totalidade dentro da baliza), aos 35 minutos, mas os madeirenses empataram no final da primeira parte, por Xadas, aos 45+4.

Com o empate, o FC Porto chegou aos sete pontos, ficando isolado no terceiro lugar da I Liga, comandada por Sporting e Benfica, com nove pontos.

O Marítimo subiu para a oitava posição, com quatro pontos, apanhando o Estoril, sétimo classificado.