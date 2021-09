Desporto Benfica goleia Santa Clara Por

O Benfica segurou hoje a liderança da I Liga, ao vencer por 5-0 no terreno do Santa Clara, somando a quinta vitória noutros tantos jogos na competição.

O brasileiro Rodrigo Pinho, que se estreou a marcar com a camisola das ‘águias’, aos 42 minutos, o uruguaio Darwin Nuñez, aos 53 e aos 62, Rafa, aos 58, e o ucraniano Yaremchuk, aos 68, assinaram os golos da goleada ‘encarnada’, nos Açores.

O Benfica permanece no primeiro lugar, com 15 pontos, mais cinco do que os rivais Sporting e FC Porto, que hoje se defrontam em Lisboa, e do que o Estoril Praia, que visita o Tondela na segunda-feira, enquanto o Santa Clara, que somou o terceiro desaire na competição, permanece no 12.º lugar, com os mesmos quatro pontos de Marítimo e Vizela, ambos com menos um jogo.