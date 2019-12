Solskjaer garante que José Mourinho será bem recebido em Old Trafford

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, garantiu hoje que o técnico português José Mourinho será bem recebido em Old Trafford, no jogo de quarta-feira entre os ‘red devils’ e o Tottenham.

Solskjaer substituiu Mourinho no Manchester United em dezembro de 2018, quando o português foi despedido devido aos maus resultados e após duas épocas e meia no clube, pelo qual venceu uma Liga Europa, uma Taça da Liga e uma Supertaça inglesa.

“Será bem recebido. Esse é o testemunho da equipa e dos seus adeptos, que se lembram do tempo que aqui passou e dos troféus que ganhou. Tenho 100 por cento certeza que lhe darão as boas-vindas”, disse Solsjkaer, na antevisão do jogo de quarta-feira.

O Manchester United, nono classificado da Liga inglesa, recebe o Tottenham, quinto posicionado, a partir das 19:30, em jogo da 15.ª jornada da prova.

O treinador português regressou ao futebol inglês no final de novembro, tendo assumido o comando técnico do Tottenham, em substituição do argentino Maurício Pochettino.

Pelos ‘spurs’, Mourinho venceu os três jogos que já disputou, na Liga inglesa, com West Ham e Bournemouth (ambos por 3-2), e na Liga dos Campeões, diante do Olympiacos, treinado pelo compatriota Pedro Martins, por 4-2.