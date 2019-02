Hoje é dia 12 de fevereiro, nasce a DECO, a associação que protege o consumidor Por

A DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, nasceu a 12 de fevereiro de 1974, em vésperas do 25 de Abril, dia da Revolução. Ao longo dos anos, a Deco contribuiu decisivamente para o conhecimento e cumprimento da legislação, na prossecução dos fins que sempre defendeu.

A 12 de fevereiro nasceram ainda Abraham Lincoln e Charles Darwin. Morreram Catarina de Áustria, o filósofo Emmanuel Kant e a cantora Whitney Houston.

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, que atualmente conta com quase 400 mil associados, foi criada num Portugal diferente.

Ao longo dos anos, a DECO modernizou-se e alargou a sua esfera de atuação, mas manteve o princípio que esteve na sua origem: a proteção dos direitos do consumidor.

Hoje, a DECO comemora mais um aniversário.

Também a 12 de fevereiro, mas em 1049, é eleito o Papa Leão IX e fundado Santiago do Chile, por Pedro de Valdivia, 1541.

Esta data é marcante no que diz respeito aos direitos das mulheres.

Em 1870, as mulheres do estado norte-americano do Utah conquistam o direito de voto.

Foi um dos territórios a permitir às mulheres a participação cívica, na escolha dos seus governantes.

Já em 1903, o navio Antarctic, da expedição liderada pelo sueco Otto Nordenskjöld à Antártida, afunda-se no Mar de Weddell. Em 1938, tropas alemãs ocupam território austríaco.

Quase meio século depois, a 12 de fevereiro de 1986, os governos da França e Inglaterra rubricam o Fixed Link Treaty, em Canterbury.

Este facto conduz à construção do túnel do Canal da Mancha: por debaixo das águas, ao longo de 50,5 quilómetros, França e Inglaterra estabelecem uma ligação.

Nasceram a 12 de fevereiro Abraham Lincoln, 16.° presidente dos EUA (1809), Charles Darwin, biólogo britânico (1809), Thubten Gyatso, o oitavo Dalai Lama (1876), Ana Pavlova, bailarina russa (1881), Martinho da Vila, cantor brasileiro (1938), Félix Mourinho, ex-futebolista português e pai de José Mourinho (1938), e Ehud Barak, primeiro-ministro de Israel (1942).

Neste dia, assinala-se a morte de Joana Grey, Rainha de Inglaterra durante nove dias, executada em 1554, Catarina de Áustria, arquiduquesa austríaca, princesa de Espanha e Rainha de Portugal (1578), Emmanuel Kant, filósofo alemão (1804), José Travassos, futebolista português, um dos ‘cinco violinos’ (2002), e Whitney Houston, cantora norte-americana (2012).