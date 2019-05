Apresentações/Novidades Skoda prepara o seu primeiro modelo elétrico Por

A Skoda anunciou que vai lançar o seu primeiro modelo elétrico. Um sinal dos tempos para a marca checa do Grupo Volkswagen, que em Volfsburgo já tinha anunciado a nova era, nomeadamente com o lançamento do Golf Elétrico e do e-Up.

Neste caso a Skoda aposta inicialmente no seu pequeno urbano Citigo, que será revelado na próxima quinta-feira, dia 23 de maio em Bratislava, capital da Eslováquia.

O Citigo-e iV é uma variante a bateria da versão a gasolina, que utiliza o mesmo sistema do ‘irmão’ Volkswagen e-Up, que recorre a uma bateria de 18.7 kWh de capacidade, que alimenta um motor elétrico com 82 cv de potência. Tem uma autonomia até 300 quilómetros, sendo possível recarregar a baterias em seis horas numa ‘wallbox’ a 3,6 kWj ou em nove horas numa tomada convencional.

Exteriormente o Citigo-e iV é muito semelhante à versão a gasolina, embora a sua grelha seja decorativa – não tem orifícios – já que não possui um motor que necessite de refrigeração como é o caso dos propulsores a combustão. Outro pormenor que distingue o novo modelo elétrico da Skoda é o ponto de carga no local do habitual bocal para o depósito de combustível.

O peso deste Skoda Citigo-e iV é também diverso do seu ‘irmão’ a gasolina, pois as baterias colocadas no piso do modelo significa 230 quilos adicionais, elevando o conjunto para 1139 kg.

A marca de Boleslav Boleslav vai aproveitar o lançamento do novo citadino elétrico para revelar também o facelift do Superb, que contará com uma nova versão híbrida ‘plug-in’ que receberá a designação Superb iV, devendo combinar o conhecido motor 1.4 TSI a gasolina com um motor elétrico, com um conjunto de baterias de 13 kWh, para uma autonomia em modo elétrico até 55 km (WLTP). Será a variante PHEV.