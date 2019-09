Apresentações/Novidades Kamiq é a nova proposta da Skoda para o segmento dos SUV Por

A Skoda avançou agora uma nova proposta para o concorrido segmento dos SUV mais pequenos. Algo que também tem a ver com o nome do modelo, que em liguagem esquimó significa bem estar.

No fundo é continuar um princípio seguido já para o Karoq, adaptando o dialeto Inuit a um mercado europeu, com uma linguagem estética que vem no seguimento da mais recente gama da marca checa.

Compacto, mas de linhas suaves e consensuais, que utiliza uma plataforma conhecida do Grupo Volkswagen – MQB-A0 (a mesma do VW T-Cross e do Seat Arona) –, o Kamiq quer ser uma alternativa para um familiar de utilização quotidiana mas que a qualquer momento quer fazer umas incursões fora de estrada.

Mas há algumas nuances que desviam este SUV de um certo ‘normalismo’, com a assinatura luminosa, com luzes diurnas LED em cima das óticas principais. Solução que segue um pouco o caminho escolhido pela Citroën nesse particular.

No entanto a imagem mantém-se muito consistente com tudo o que a Skoda tem proposto nos tempos mais recentes, com o princípio Simply Clever mas adotando algum ar desportivo, com jantes entre as 16 e 18 polegadas proteções de rebordos de portas, portão da bagageira com sistema de abertura/fecho elétrico e bola de reboque de accionamento elétrico.

De dimensões generosas, este novo SUV da Skoda propõe um grande espaço a bordo, tirando partido dos 2,651 metros de distância entre eixos do segmento, enquanto o ambiente é ergonómico e confortável, em qualquer dos níveis de equipamento propostos.

Cinco adultos contam com um habitáculo onde viajam à vontade, sendo que a carga conta com 400 litros de volume, extensíveis para os 1395 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.

A boa construção acompanhar o equipamento, com um painel de instrumentos totalmente digital, que inclui um ecrã tátil a cores, cujas dimensões podem variar entre as 6,5 e as 9,2 polegadas, este proposto na variante Style. Graficamente é semelhante a tudo o que a Volkswagen propôs recentemente, não faltando o acesso Appel CarPaly e Android Auto.

Também no que toca a ajudas à condução este Skoda Kamiq está bem dotado, incluindo-se o Front Assist com proteção a piões, o Lane Assist, para aviso de manutenção na faixa de rodagem ou o sistema de travagem Multi-Collision Brake. A que se podem juntar o Sidde Assost, a Proteção de Ocupantes, o Alerta ao Tráfego e o Cruise Control Adaptativo.

Os motores deste novo SUV da marca de Mlada Boleslav são os mesmos propostos no Volkswagen T-Cross. Vão do 1.0 TSi a gasolina de 95 cv e 115 cv, até ao 1.5 TSI de 150 cv, passando pelo diesel 1.6 TDi de 115 cv. Mais tarde deverá surgir uma versão a Gás Natural Comprimido 1.0 G-TEC, podendo ou não vir para Portugal, devido à falta de postos de carregamento.