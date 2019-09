Silas quer “elevar o Sporting a um patamar superior”

O novo treinador do Sporting, Silas, manifestou-se hoje consciente da responsabilidade de liderar o clube lisboeta, mas expressou orgulho na oportunidade de “elevar o Sporting a um patamar superior”.

“Poder ter a oportunidade de elevar o Sporting a um patamar superior enche-nos de orgulho, mas sabemos a responsabilidade que temos. Estamos muito contentes e surpresos, pois saímos de um clube há pouco tempo e não esperávamos receber um convite de um clube como o Sporting”, disse o técnico, na apresentação, em pleno relvado do estádio José Alvalade.

Silas, que foi dispensado do Belenenses SAD já no decorrer desta época, manifestou confiança no plantel sportinguista e sublinhou que os jogadores são os que mais querem ganhar.

“Aceitei, porque acredito nos jogadores que temos. Não é preciso milagres com a qualidade destes jogadores. São bons e por alguma razão estão aqui. É preciso trabalho e conhecê-los, ouvir o que eles sentem. Temos gente profissional, trabalhadora, com ambição e que quer ganhar, mais do que ninguém”, afirmou.

Falando em nome de toda a equipa técnica, Silas considerou o seu modelo de jogo “arriscado e arrojado”, mas realçou que é preciso os jogadores, adeptos e direção acreditarem e não terem medo.

“Somos atrevidos porque somos ambiciosos. Confiamos muito nas nossas capacidades e sabemos que a nossa forma de jogar requer que toda a gente acredite nela. É arriscada e arrojada, mas não temos medo. A nossa maneira de jogar proporciona prazer aos jogadores e, consequentemente, aos adeptos”, explicou.

Jorge Manuel Fernandes ‘Silas’, de 43 anos, sucede no comando da equipa a Leonel Pontes, que orientou o Sporting interinamente após a saída do holandês Marcel Keizer, dispensado após a derrota com o Rio Ave (3-2), em 31 de agosto, na quarta jornada da Liga. Pontes acumulou um empate e três derrotas.

Na única experiência como treinador principal, Silas chegou ao Belenenses em janeiro de 2018, fez toda a temporada de 2018/19 e saiu já no decorrer desta época, após a quarta jornada da liga, deixando a equipa lisboeta no 17.º lugar.

Após seis jornadas, Silas vai encontrar o Sporting no sétimo lugar do campeonato, com oito pontos e a igual distância do Famalicão, que lidera, com 16, enquanto os rivais Benfica e FC Porto somam 15.

A estreia de Silas está prevista para a próxima segunda-feira, quando o Sporting visitar o Desportivo das Aves, na sétima jornada.