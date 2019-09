Votos em branco quase duplicaram em 20 anos em Portugal

A percentagem de votos em branco nas eleições legislativas quase duplicou nos últimos 20 anos, passando de 1,1 por cento para 2,1 por cento, de acordo uma tabela divulgada hoje pela Pordata, no âmbito das eleições legislativas de 06 de outubro.

No “BI Especial Eleições Legislativas”, o projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos disponibiliza um conjunto de 60 indicadores que fazem o retrato de 20 anos de eleições em Portugal, entre 1999 e 2018.

O quadro da Pordata reúne dados de diversas áreas como a população, a educação, a saúde e o emprego.

Além da quase duplicação da percentagem de votos em branco, a entidade revela também que há um crescimento de 0,7 pontos percentuais de votos nulos, desde 1999, de 1,0 por cento para 1,7 por cento.

O mesmo estudo indica que a percentagem de mulheres eleitas deputadas quase duplicou em 20 anos, tendo passado de 17,4 por cento, em 1999, para 33 por cento, em 2015, o que corresponde a um terço dos 230 deputados da Assembleia da República, atualmente.

Por seu lado, o número de eleitores inscritos em 2015 foi de mais cerca de 800 mil em relação a 1999. Em 14 anos, os inscritos nas legislativas passou de 8,8 milhões para 9,6 milhões.

O maior crescimento é verificado entre as legislativas de 2005 e 2009, em cerca de 600 mil eleitores, passando de 8,9 milhões para 9,5 milhões.

Em relação ao número de deputados por partido, é de realçar o crescimento do Bloco de Esquerda (BE), que em 1999 elegeu dois deputados na Assembleia da República, contando agora com 19 assentos no parlamento e o PAN, que conseguiu pela primeira vez um mandato no sufrágio de 2015.

As legislativas para eleger os 230 deputados à Assembleia da República estão marcadas para 06 de outubro. Concorrem a esta eleição, a 16.ª em democracia, um número recorde de forças políticas – 20 partidos e uma coligação.