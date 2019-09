Motores Carlos Santos duas vezes no pódio em Braga Por

Foi bastante positiva a participação de Carlos Santos na penúltima prova do Campeonato de Portugal de Clássicos 1300, que teve como ‘palco’ o Circuito Vasco Sameiro, em Braga.

O piloto do Datsun 1200 verde subiu por duas vezes ao pódio, num fim de semana que começou também de forma positiva, ao realizar o 12º tempo absoluto nos treinos cronometrados.

As corridas confirmariam o bom andamento de Carlos Santos, que seria segundo nos Clássicos 1300 na primeira corrida, onde foi oitavo classificado absoluta. Sendo que repetiria a ‘dose’ no segundo confronto, vendo a bandeira de xadrez na nona posição da ‘geral’ e segunda na classificação das viaturas até 1300 cc.

No final o piloto estava naturalmente satisfeito embora afirmasse: “Foi um domingo bastante stressante em virtude das seis corridas (três categorias) do programa estarem condensadas num só dia”.

“Do ponto de vista das máquinas e das assistência foi muito duro e difícil. Começamos os cronometrados com piso molhado. Ainda assim sem pneus pneus de chuva fui para pista de ‘slick, tendo feito o quarto tempo para o campeonato 1300”, refere também Carlos Santos.

O piloto do Datsun refere que a primeira corrida, disputada com tempo seco, não lhe começou de feição: “Na largada não estive muito bem e acabei por perder muitos lugares. Foram 16 voltas em recuperação, para procurar o segundo classificado e líder do campeonato, João Braga. Ele estava muito forte com um carro muito rápido em reta, mas no interior do circuito consegui presioná-lo até que erro, despistando-se. Assim acabei em segundo dos H75 e oitavo da ‘geral’.

“Para a segunda corrida a minha equipa fez alguns ajustes no carro, tendo dado um passo em frente em termos de performance. Larguei do oitavo posto, no meio de carros bem mais potentes que o meu, e após a primeira curva instalou-se a confusão, com dois pilotos a colidirem à minha frente, tendo eu escapado por sorte”, lembra Carlos Santos.

O incidente fez ainda assim atrasar o Datsun verde e perder terreno para Luís Alegria, por isso o piloto decidiu “gerir o segundo lugar e controlar o andamento do líder do campeonato”. Um resultado positivo, ainda que sublinhe que “os dois segundos lugares não foram suficientes para recuperar os 45 pontos de diferença para o líder do campeonato”.