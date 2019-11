Fórmula 1 Sergio Perez penalizado vai partir das boxes em Austin Por

Sergio Perez foi penalizado e vai partir para o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1 das boxes.

O castigo ao piloto mexicano da Racing Point deve-se ao facto de ter falhado a pesagem no final do segundo treino livre de sexta-feira. Uma infração, aparentemente, imperdoável para os comissários desportivos.

Em vez de parar no espaço FIA existente nas boxes do Circuito das Américas (Austin, Texas), Perez seguiu para as da Racing Point para fazer uma simulação de ‘pit-stop’.

Os mecânicos da equipa começavam a mudar as rodas do monolugar # 11 quando a equipa de Silverstone se apercebeu do erro e ordenou que se montassem de novos os pneus utilizados pelo mexicano no final do segundo treino, de modo a levar o carro para a balança de pesagem dos F1.

“Eles não queriam que vocês mudassem os pneus, porque acreditavam que se iria montar pneus mais duros para estar dentro do peso regulamentar”, explicou Otmar Szafnauer, responsável da Racing Point.

Os comissários desportivos presentes em Austin justificaram a sanção como sendo “obrigatória e não passível de poder discricionário”.