Fórmula 1 "Nunca estivemos tão bem preparados" diz Sergio Pérez sobre a Racing Point

Sergio Pérez tem estado em bom plano nos testes de pré-temporada de Fórmula 1 que estão a decorrer no Circuito da Catalunha, em Barcelona, e considera que isso é fruto da boa preparação da sua equipa.

O mexicano tem estado regularmente entre os cinco mais rápidos em todas as jornadas dos ensaios, confirmando a eficácia do Racing Point RP20, a máquina da equipa de Silverstone para a temporada que se avizinha, que muitos apontam como uma ‘cópia’ do Mercedes W10 que dominou os acontecimentos em 2019.

Pérez está por isso bastante otimista para o campeonato e para a primeira corrida da época em Melbourne: “Penso que nunca estivemos tão bem preparados. No passado tivemos muitas vezes a tendência para recuperar do nosso atraso a meio da época. Penso que não será o caso desta vez, onde podemos começar uma campanha no melhor da nossa forma”.

“Estamos otimistas para o começo da época, mas o ano é longo, por isso é preciso ver até que ponto estamos em condições de progredir daqui até Melbourne, e depois ao longo das corridas. O carro tem potencial”, salienta Sergio Pérez, que está na equipa desde 2014.

O mexicano reitera: “É sem dúvida o melhor conjunto que me deram para guiar no começo de uma temporada. Espero que estas impressões se verifiquem em Melbourne, mas de momento o carro roda bem e os sinais são prometedores”.