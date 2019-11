Fórmula 1 Bottas com “sentimentos mistos” pois a vitória nos Estados Unidos não bastou Por

Valtteri Bottas teve um sabor agridoce no final do Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Se por um lado ficou satisfeito por materializar a ‘pole-position’ em vitória, por outro perdeu o campeonato para Lewis Hamilton.

O finlandês da Mercedes sabia de antemão que só muito remotamente poderia manter a discussão do título depois desta corrida no Circuito das Américas, uma vez que ao seu companheiro de equipa bastava terminar na oitava posição.

Mas tal como noutras alturas Bottas foi pragmático. Fez o que lhe competia, que era conseguir o seu quarto triunfo da época e o sétimo da sua carreira na F1, ao mesmo tempo que assegurava que o segundo posto no campeonato era seu.

Num campeonato cheio de dúvidas, o que sobra ao titular do Mercedes # 77 é alguma frustração para em determinados momentos da época não ter podido materializar êxitos que, sem outros fatores, seriam seus. O que acabou pesar para que o título fosse decidido a duas provas do fim.

“Consegui uma bela vitória Senti que tinha um carro com bom potencial para vencer e isso confirmou-se em corrida, onde tínhamos o ritmo para ganhar. Só me podia concentrar nisso, mas isso não foi suficiente para impedir Lewis de se consagrar com o título. E felicito-o por isso” realçou Valtteri.

O finlandês admitiu que o segundo lugar no campeonato não era o que planeava: “Falhei o meu objetivo este ano, mas haverá a próxima época. Lewis merece o cetro pois a sua temporada foi magnífica. Tenho sentimentos mistos, estando satisfeito com a minha vitória mas lamentando a minha posição de melhor dos ‘outros’”.

“Foi, ainda assim, a minha melhor época de Fórmula 1 até ao presente, e sinto que progredi em numerosos domínios, nomeadamente no que se refere ao meu ritmo de corrida”, referiu também Bottas.

Apesar de tudo o piloto do Mercedes # 77 não estava seguro de poder ganhar a prova norte-amercana: Não tinha a certeza de que a minha estratégia era a acertada, mas o meu andamento era bom e pude apostar nas duas paragens, o que não estava inicialmente previsto”.

“A partida correu como esperava, mas duvidava sobre a estratégia de Max (Verstappen), que apostou nas duas paragens. Lewis fez o contrário e tive de dar o meu máximo para perder o mínimo de tempo”, esclarece Valtteri Bottas.

O ‘assalto’ final à liderança foi também algo complicado, como contou o finlandês: “Aproximei-me dele (Hamilton) no tráfego. Ele cometeu um pequeno erro na curva 11 e pude tentar a minha oportunidade. Ele protegeu o interior, eu estava à frente mas ele travou tarde e tive de alargar a trajetória para evitar a colisão. Foi ok para mim, já que teria feito o mesmo no seu lugar”.