Desporto Sérgio Oliveira tem lesão muscular e falhou último treino antes da partida para Sevilha Por

O médio Sérgio Oliveira falhou o último treino do FC Porto antes da partida para Sevilha, onde os dragões vão defrontar o Chelsea, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O influente jogador, pedra essencial no onze de Sérgio Conceição, cumpre castigo da UEFA, mas, de acordo com o FC Porto, tem uma “lesão muscular na coxa direita”, não sendo conhecido o tempo de paragem estimado. O nome de Sérgio Oliveira consta assim do boletim clínico, onde está também Mbaye, que fez treino integrado condicionado.

A comitiva portista parte hoje para Sevilha, às 17h00, estando a chegada à cidade espanhola prevista para as 18h10.

Os jogos entre FC Porto e Chelsea, dos quartos de final da Liga dos Campeões, marcados para esta quarta-feira e para o dia 13 de abril, vão ser disputados no Ramón Sánchez Pizjuán, devido à pandemia de covid-19.

Além de Oliveira, o técnico do FC Porto não poderá contar com Taremi, que também cumpre castigo.