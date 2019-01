Sérgio Conceição antevê jogo com Aves “mais difícil” do que o da época passada

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje esperar um jogo ainda “mais difícil” do que o disputado na época passada com o Desportivo das Aves, na quinta-feira, para a 15.ª jornada da I Liga de futebol.

O FC Porto, que na temporada anterior não foi além de um empate 1-1 em Vila das Aves, já defrontou esta época a equipa comandada por José Mota na final da Supertaça, na qual se impôs por 3-1, mas Sérgio Conceição não tem dúvidas das dificuldades que vai encontrar.

“Este ano é capaz de ser mais difícil. É extremamente difícil jogar contra uma equipa que defende da forma como o Aves defende. E tendo jogadores que, quando ganham a bola, são extremamente rápidos nas transições ofensivas. Acho que este ano é mais forte do que o ano passado. No ano passado fizemos um mau jogo na Vila das Aves. Também podíamos ter ganho com um penálti claríssimo sobre o Danilo na parte final”, observou o técnico do FC Porto.

Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição reforçou a necessidade de conquistar os três pontos para que o campeão nacional possa, pelo menos, manter a vantagem no comando da prova, reforçando a importância de um triunfo no jogo de quinta-feira.

“São três pontos extremamente importantes para nós. Gosto do Natal pelo simbolismo, no fim de ano é o fim de ano. Mas há, no fundo, um desviar de atenção naquilo que é o trabalho, por vezes. Os jogadores têm as famílias, pessoas que chegam para passar estas datas com eles. Este jogo é importante por tudo isso. A dificuldade do jogo já vai ser um fator. É focarmo-nos no jogo para ganharmos os três pontos e continuarmos no trilho das vitórias”, referiu.

Sérgio Conceição foi ainda questionado sobre a possibilidade de saída de dos médios Héctor Herrera e Yacine Brahimi no ‘mercado de inverno’. Os dois jogadores terminam contrato com o FC Porto no próximo verão e o treinador foi questionado se estaria preparado para uma eventual saída antecipada.

“Eles têm contrato. No ano passado, tivemos situações que foram exatamente iguais. Tenho um grupo de trabalho extremamente profissional. Os jogadores estão envolvidos com os objetivos para este ano. Não tenho problema em dizer. Se o Herrera e o Brahimi continuarem desta forma, a jogar, comprometidos, a treinar bem, que para mim é o importante, continuam a jogar. Se o rendimento baixar, não jogam. Faz parte da gestão que faço. O resto não me interessa”, explicou.

O holandês Riechedly Bazoer continua a trabalhar com a equipa B do FC Porto estando, por isso, afastado do plantel principal e Sérgio Conceição recusou dar mais atenção ao assunto, afirmando apenas que está a decorrer um “inquérito interno”.

“Desse jogador, como é conhecido, há um inquérito interno. Neste momento ele está na equipa B. Não falo mais desse jogador, não vale a pena continuar a falar de um jogador que não está na equipa principal. Reforços, o presidente já falou. Não perder ninguém importante, é importante por si só”, considerou o treinador.

O FC Porto, líder da I Liga, com 36 pontos, desloca-se na quinta-feira ao terreno do Desportivo das Aves, 16.º e antepenúltimo, com 11, para disputar o jogo da 15.ª jornada, com início às 20:15.