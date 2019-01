José Mota acredita que o Aves pode quebrar recorde de vitórias do FC Porto

O treinador do Desportivo das Aves, José Mota, disse hoje acreditar que é possível quebrar o recorde de vitórias do FC Porto e bater o líder isolado da I Liga de futebol, quinta-feira, no fecho da 15.ª jornada.

“Temos de perceber que é possível, porque o FC Porto não vai ganhar sempre, vai ter de perder. São 16 as vitórias que tem neste trajeto, é um recorde muito bom para o FC Porto e os seus jogadores, mas sabemos que todos os recordes são para serem quebrados e vamos tentar fazê-lo, dentro daquilo que estamos a trabalhar”, disse José Mota.

Para o técnico do Aves, que falava na conferência de antevisão ao primeiro jogo oficial de 2019, travar a marcha vitoriosa do FC Porto vai depender de “um dia bom” da sua equipa, o que se traduz em “muita concentração em termos defensivos e eficácia no ataque”.

“Qualquer bola descoberta nos pés dos médios do FC Porto vai dar velocidade em termos de profundidade e teremos de ter muita concentração defensiva e criar dificuldades em termos ofensivos, porque estas equipas gostam sempre de ter o controlo e não levar, como costumamos dizer, com a bola nas costas e ter de correr 50 metros para trás” sublinhou.

José Mota relativizou o facto de o FC Porto poder apresentar-se em campo com um ou dois avançados, garantindo que o Aves vai estar preparado para as duas situações, antevendo “um jogo intenso e bem disputado”, frente a “uma grande equipa” do FC Porto, à qual não poupou elogios.

“O FC Porto é, talvez, a equipa a que mais trabalho dá, pelas suas dinâmicas ‘curto-longo’, que torna sempre o seu jogo uma inconstância, permitindo-lhes jogar apoiado e logo a seguir explorar a profundidade. É um futebol de que eu gosto e dou os parabéns ao Sérgio [Conceição] pelo que tem conseguido. Então na ‘Champions’ é fantástico”, referiu.

Com a reabertura do mercado de transferências, em 01 de janeiro, José Mota assegurou que o Aves vai estar atento, mas recentrou o foco no que é o mais importante, que é o próximo jogo, garantindo que só pensa “no Porto, Porto, Porto”.

Isso não invalidou que o técnico avense tivesse dispensado algum tempo para comungar da opinião expressa por Sérgio Conceição sobre o Aves, “uma equipa cuja qualidade tem sido acima daquilo que a classificação mostra”, e, nesse sentido, fez votos para que o novo ano represente “bons jogos e pontos” para alcançar o objetivo da permanência.

O Desportivo das Aves, no 16.º e antepenúltimo lugar, o primeiro em zona de despromoção, com 11 pontos, recebe na quinta-feira o líder FC Porto, com 36, em jogo com início às 20:15, de encerramento da 15.ª jornada da I Liga.