Sebastien Ogier não quer “estatuto especial” na Toyota

Sebastien Ogier afirmou que não quer um “estatuto especial” dentro da Toyota, depois de ter saído da Citroën para a equipa da marca japonesa no Campeonato do Mundo de Ralis.

Juntamente com Elfyn Evans e o jovem Kalle Rovanpera o francês, seis vezes campeão do Mundo, constitui a formação de pilotos escolhida pela equipa de Tommi Makinen para ‘atacar’ o WRC 2020, dispensando Jari-Matti Latvala e Kris Meeke, enquanto Ott Tanak se mudou para a Hyundai.

Apesar de Evans só contar com uma vitória no ‘Mundial’ de Ralis e Rovanpera ser apenas um estreante, Ogier não se vê como o preferido no seio da Toyota Gazoo WRC: “A minha abordagem no início da época não vai ser a pensar como os meus companheiros de equipa me pode ajudar. O meu objetivo é sempre centrado em mim próprio e no trabalho que faço – isso é o mais importante”.

“Quando ao resto sei que nunca sei no começo da época nunca peço qualquer estatuto especial. Todos merecemos as mesmas possibilidades no começo da temporada. Dependendo do que suceder ao longo do ano a estratégia pode acontecer na segunda metade. Mas na primeira temos de nos focar em nós próprios, em fazer o melhor pela equipa”, reitera o piloto de Gap.

Também Elfyn Evans já afirmou também que não será o pilar de apoio de Sebastien Ogier no Rali de Monte Carlo, a primeira prova do campeonato no próximo mês de janeiro, apesar de em 2017 e 2018, na M-Sport, ter ajudado o francês na sua campanha para vencer o campeonato.

Para o arranque de 2020 o galês é perentório: “No que me diz respeito começamos a época em pé de igualdade e cabe-me ter um bom desempenho. Veremos o que sucede na segunda metade da temporada, mas para ser honesto apenas estou focado em fazer o meu melhor”.

“Historicamente a Toyota é uma equipa que se concentra em dar aos seus pilotos oportunidades iguais e estou confiante de que essa abordagem se vai manter. Por isso resume-se basicamente ao que eu fizer. Preciso de me concentrar e não pensar noutras coisas. Não penso nas possibilidades de ganhar este rali ou aquele. Não há objetivos para provas específicas e é o mesmo com o campeonato”, reitera Evans.