Sebastien Loeb lidera primeiro dia em Espanha

Sebastien Loeb iniciou o Rali de Espanha Catalunha ao ataque, conseguindo chegar à liderança da prova no decorrer da primeira etapa, hoje disputada na região de Salou.

O francês, que regressa ao Campeonato do Mundo de Ralis para ajudar a Hyundai a ser campeã de construtores não foi para a liderança logo no começo do dia, mas a partir da terceira especial começou a fazer sentir a sua ‘presença’.

Loeb venceu a primeira passagem pelo troço de piso misto (terra e asfalto) de La Fataralla Villalba (38,8 km) ganhando mais de dois segundos e Dani Sordo e voltou a fazê-lo duas classificativas a seguir, quando se impôs na segunda passagem por Horta-Bot (19 km), especial totalmente em terra.

Sordo só perdeu seis décimas para o francês da Hyundai nessa classificativa. Mas na última um furo deixou-o a quase 22 segundos de Loeb, o que automaticamente catapultou o gaulês para o comando da prova, ainda que com apenas 1,7 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Thierry Neuville, que fora o mais rápido na segunda especial do dia e que se manteve como uma ‘sombra’ de Dani Sordo enquanto o espanhol esteve no comando.

Atrás de Sordo e dos três homens da Hyundai, Ott Tanak não se destacou em nenhuma das seis classificativas disputadas, adotando uma postura prudente, como tinha prometido, mas foi consistente e mantendo-se entre os primeiros da ‘geral’. O líder do ‘Mundial’ concluiria este primeiro dia no quinto posto, atrás do seu companheiro de equipa Kris Meeke, mas a menos de 22 segundos do primeiro classificado.

Pior foi mesmo o dia de Sebastien Ogier. Depois de ter sido o mais rápido na primeira especial, o Campeão do Mundo viu a sua vida complicar-se na segunda classificativa, devido a problemas na direção do seu Citroën C3 WRC, e com isso perdeu logo 44 segundos, mas o atraso iria subir para mais de quatro minutos e ‘afundar’ o francês para o 17º posto da ‘geral’.