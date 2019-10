Companhia aérea angolana TAAG reajusta horários ao período de Inverno

A companhia aérea angolana TAAG anunciou hoje que vai alterar e aumentar as frequências em algumas rotas domésticas, regionais e intercontinental para proporcionar uma variante de opções refletidas, por exemplo, em ligações imediatas entre as diferentes escalas.

Em comunicado, a que agência Lusa teve acesso, a TAAG refere que entra em vigor no domingo, e até 29 de março de 2020, o novo horário de Inverno, na rede doméstica, regional e intercontinental, ajustado para melhor servir os passageiros.

A transportadora aérea nacional refere que pretende assim atingir uma maior abrangência, com vantagens de interconectividade dos destinos e garantir ligações imediatas entre as diferentes escalas.

Nos voos domésticos as alterações envolvem a reintrodução da frequência de sábado na rota Luanda/Cabinda/Luanda e a suspensão na mesma rota da frequência de quinta-feira.

As alterações incluem ainda, no plano doméstico, o atraso em mais 25 minutos da frequência Luanda/Catumbela/Luanda, e a introdução na mesma rota da frequência à quinta-feira, em consequência da suspensão da frequência diurna do mesmo dia, enquanto que para a rota Luanda/Namibe/Luanda, a partida passa a ser 30 minutos mais tarde.

Para os voos internacionais, está previsto que o voo DT 502/3 Luanda/São Tomé/Sal Ms v.v. deixa de operar a frequência na sexta-feira e passa a operar às quartas-feiras, permitindo assim melhor aproveitamento do final de semana (quarta/domingo).

Com a reprogramação, deixa de operar, na rota Luanda/São Tomé, a frequência de quarta-feira, passando a operar à sexta-feira, e a rota Accra/Adjan, com início previsto para 26 de fevereiro de 2020, é introduzida a nova rota com duas operações semanais (segunda/quinta), com partidas a partir de Luanda às 20:00 e chegadas a Luanda previstas para as 04:50, garantindo assim conexões para a Cidade do Cabo/Joanesburgo/Windoek e Maputo.

As operações de terça/quinta-feira ficam suspensas na rota Luanda/Maputo/Luanda, devido a razões de tráfego, enquanto que na rota Luanda/Havana/Luanda deixa de operar a frequência na sexta-feira e passa a operar à quarta-feira sem alteração de horários.

Já as operações de quinta/domingo, na rota Luanda/Rio de Janeiro/Luanda, ficam suspensas, por razões comerciais (estratégias de rede comercial), mas a TAAG continuará a servir aquela cidade brasileira, pela via São Paulo, por força dos acordos comerciais estabelecidos com outras companhias aéreas no mercado local.

Na ligação Luanda/São Paulo/Luanda, informa a TAAG, será reintroduzida a frequência aos domingos.