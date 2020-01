Motores “Não há segredos entre os pilotos da Hyundai” garante Sebastien Loeb Por

Sebastien Loeb é um dos especialistas do Rali de Monte Carlo, que hoje arranca nos Alpes franceses, e ambição é sempre a de vencer.

Agora ostentando o # 9 no seu Hyundai, em vez do # 19 – em alusão aos seus nove títulos mundiais – o francês está convencido de que pode ajudar a sua equipa pelo seu conhecimento da prova monegasca.

Loeb já venceu o ‘Monte’ por sete vezes e tem de ser sempre apontado como um dos mais sérios candidatos ao triunfo. Mas ‘segredos’ sobre este rali muito específico não os guarda para si. E frisa: “Não sou o único a saber como ganhar aqui”.

“Tentamos partilhar as nossas informações e melhorar o carro e performance da equipa. Não há segredos entre os pilotos da Hyundai. Fazemos tudo o que nos é possível. Ainda para mais numa prova que tem algumas novidades”, diz o alsaciano.

As duas especiais noturnas que abrem hoje o rali são o exemplo do fala Sebastien Loeb: “Para mim as duas serão inéditas. A primeira (Malijai-Puimichel, 17,47 km) estava completamente seca nos reconhecimentos. Não havia nada a assinalar. Já a segunda (Bayons-Bréziers, 25,49 km) foi mais perigosa, mesmo nos reconhecimentos. Não sei até que ponto a estrada estará gelada ou seca. Poderá haver partes cobertas de gelo. Talvez a escolha de pneus seja o primeiro quebra-cabeças desta noite”.