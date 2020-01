Motores “Não estavam reunidas as condições” diz Sebastien Loeb sobre a ausência na Suécia Por

Sebastien Loeb foi substituído por Craig Breen na equipa Hyundai que alinha no próximo Rali da Suécia. Agora o francês veio a público explicar porquê.

Loeb conheceu uma prova muito complicada no Rali de Monte Carlo, não indo além da sexta posição final. Uma prestação modesta para as expetativas, já que o alsaciano é um especialista do evento monegasco.

Agora Loeb e o seu navegador Daniel Elena ficam de fora na prova sueca, que se disputa entre 14 e 16 de fevereiro. Mas o gaulês garante que não foi uma consequência da sua exibição na primeira prova do Campeonato do Mundo de 2020.

“Depois de conversas com a equipa decidimos não ir ao Rali da Suécia”, disse Sebastien Loeb na sua página no Facebook, sublinhando: “Como já disse anteriormente, mesmo se estou presente no WRC com outra abordagem é um prazer estar ao volante, pois continuo a ser um competidor e quero dar o máximo de pontos à Hyundai Motorsport em cada uma das nossas aparições com Daniel”.

“Não estavam reunidas as condições para que pudesse cumprir esta tarefa na Suécia e agradeço à equipa por me ter escutado, compreendido e reagir tão rápido. Esta maneira de trabalhar juntos, na mesma direção e dizer as coisas, conforta-me a ideia que que estou bem na Hyundai. E juntos vamos procurar conquistar um novo título”, acrescenta o alsaciano.