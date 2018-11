Fórmula 1 Sebastian Vettel multado por danificar balança de pesagem Por

Sebastian Vettel foi multado pelos comissários desportivos do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, depois de danifica a balança de pesagem dos monolugares.

No final da segunda qualificação o alemão da Ferrari regressava às suas boxes e foi chamado para subir para a balança da FIA, mas estava com pressa, protestou com os comissários, não desligou o motor do seu monolugar depois de subir à balança, e depois ao sair acelerou de tal forma que danificou o equipamento da Federação Internacional do Automóvel.

O procedimento habitual é os pilotos desligarem os motores, de modo a fornecer resultados precisos na pesagem. Para além disso os monolugares devem ser empurrados para fora da balança de modo a não a danificar. Vettel contrariou todas estas regras e ainda se pôs a gesticular com os comissários.

Jo Bauer, delegado técnico da FIA, confirmou o dano na balança, e que, “como o piloto não seguiu as instruções e posteriormente comprometeu a continuidade do procedimento da pesagem” seriam tomadas medidas. Bauer disse que Vettel se “recusou a desligar o motor”.

O delegado técnico da FIA garantiu que o germânico “destruiu” as balanças. O que, juntamente com as restantes irregularidades de procedimentos é uma clara infração ao Artigo 29.1.a.1. do regulamento da Fórmula 1 e do Código Desportivo Internacional da FIA, uma desobediência “a respeitar as instruções de comissários que eram relevantes e garantiam a segurança e a ordem do evento”.