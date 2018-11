Local Guimarães: Assaltam carrinha de valores mas levam “saco vazio” Por

Uma carrinha de valores foi assaltada na manhã deste sábado, num centro comercial em Guimarães, mas os assaltantes levaram apenas “um saco vazio”.

De acordo com fonte policial, citada pelo Jornal de Notícias, o assalto aconteceu às 08h00 da manhã deste sábado, no cais do centro comercial Guimarães Shopping.

“Um homem saiu da carrinha de valores com um saco na mão e foi de imediato abordado por dois indivíduos encapuzados e armados, que o obrigaram a dar-lhes o saco”, afirmou.

A mesma fonte acrescenta, em declarações ao Jornal de Notícias, que a carrinha ia recolher dinheiro e, por isso, o saco estava vazio.

Os assaltantes colocaram-se em fuga num terceiro veículo.

A Polícia Judiciária investiga agora o caso.