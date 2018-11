EUA Vídeo: Família conduz entre chamas e escapa a incêndio na Califórnia Por

Uma família norte-americana conduziu entre as chamas para escapar a um incêndio na Califórnia, Estados Unidos. As imagens foram partilhadas pela condutora, que garantiu que todos estão bem. Veja.

A família de Brynn Chatfield está entre as cerca de 40 mil pessoas que foram forçadas a fugir das chamas numa das zonas do Estado.

Desde a passada quinta-feira que várias zonas da Califórnia são afetadas por incêndios de grandes proporções.

As autoridades informaram, este sábado, que as chamas provocaram nove mortos, além de terem destruído mais de 6000 habitações e consumido cerca de 360 quilómetros quadrados.

Com os incêndios também ativos no sul da Califórnia, as autoridades estaduais estimam em 250 mil o número total de pessoas forçadas a sair de suas casas. As ordens de evacuação incluíram a cidade de Malibu, onde habitam 13 mil pessoas, entre elas algumas das maiores estrelas de Hollywood.

Veja o vídeo.