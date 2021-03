Desporto “Se eu fosse treinador, mostrava estes lances do Pepe aos jovens centrais”, elogia Rio Ferdinand Por

O histórico defesa-central britânico, que brilhou no Manchester United, ficou rendido à exibição de Pepe, nesta terça-feira, no jogo do FC Porto em Turim, diante da Juventus, da Liga dos Campeões.

O FC Porto eliminou a Juventus, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, e chamou a si as atenções do mundo do futebol. E se Sérgio Oliveira marcou os dois golos que permitiram a qualificação, apesar da derrota por 3-2, em Turim, outro jogador é alvo de elogios.

Num programa de debate televisivo, o histórico internacional britânico, Rio Ferdinand, considera que Pepe roçou a perfeição.

“Se eu fosse treinador, mostrava estes lances do Pepe aos jovens centrais”, afirmou Rio Ferdinand, num comentário à exibição do defesa do FC Porto.

O objetivo seria dar-lhes uma aula com imagens, “para que estes vissem o posicionamento, o empenho, a comunicação, atenção, noção de medir o perigo e também a capacidade de utilizar o corpo”.

O antigo internacional inglês realça que “os jovens centrais, hoje, são bons na defesa da bola”, mas descuram a grande área, ao contrário de Pepe.

“A maturidade dos defesas continua a permitir ganhar jogos. Esta foi uma exibição quase perfeita de como defender a área e é algo que deveria ser mostrado aos mais jovens”, acrescentou Rio Ferdinand, durante uma análise detalhada à prestação de Pepe frente à Juventus.

