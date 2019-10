Se BE for mais forte na segunda-feira contará para “um novo começo” — Catarina Martins

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, garantiu hoje que, se sair mais forte das eleições, na segunda-feira, “o BE contará para novas soluções que partem precisamente de onde a gerigonça parou”, ou seja, “um novo começo”.

No penúltimo dia de campanha, num comício que junta cerca de 700 pessoas na Alfândega do Porto, Catarina Martins decidiu responder àquilo que parecia ser um segredo sobre o pós-eleições porque no BE não se guardam “surpresas para segunda-feira”.

“E se formos mais fortes – e eu acho que vamos ser – todo o país sabe na segunda-feira que o Bloco de Esquerda contará para novas soluções que partem precisamente de onde a gerigonça parou. Um novo começo”, comprometeu-se.