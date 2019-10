Wall Street fecha em alta graças à expetativa de corte de taxas de juro pela Fed

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, depois de hesitações no início, com o aumento do número de investidores que esperam um corte na taxa de juro pela Reserva Federal (Fed), devido a vários indicadores económicos dececionantes.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,47 por cento, para os 26.201,04 pontos.

Mais fortes foram os avanços do tecnológico Nasdaq, que progrediu 1,12 por cento, para as 7.872,26 unidades, e do alargado S&P500, que ganhou 0,80 por cento, para as 2.910,63.

Wall Street recuou na quarta-feira, bruscamente, pouco depois da abertura da sessão, devido ao anúncio de um recuo maior do que previsto do crescimento da atividade nos serviços nos EUA, em setembro.

O índice não-industrial ISM caiu para 52,6 por cento, menos 3,8 pontos percentuais do que em agosto, quando os analistas esperavam que se ficasse nos 55,4 por cento.

Depois das estatísticas dececionantes, na terça-feira, sobre a atividade industrial, que caiu para o mínimo de 10 anos, e sobre as criações de emprego no setor privado, conhecidas na quarta-feira, os investidores pareceram inquietar-se com a perda de vigor da economia dos EUA.

Mas os principais índices bolsistas regressaram aos ganhos, com um número cada vez maior de investidores a esperarem uma descida das taxas de juro por parte da Fed para apoiar o crescimento da principal economia mundial.

“Apesar de as estatísticas económicas desta semana terem sido negativas, reforçaram as probabilidades de a Fed reduzir as suas taxas de juro”, considerou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Segundo um instrumento da plataforma de corretagem CME, os investidores avaliam agora em 90 por cento a probabilidade de a Fed reduzir as suas taxas de juro durante a sua próxima reunião, marcada para o fim de outubro, quando há uma semana era de 50 por cento.