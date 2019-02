Fórmula 1 Sauber torna-se Alfa Romeo Racing Por

A Sauber deixará de ser conhecida por esse nome a partir da próxima temporada de Fórmula 1, passando a chamar-se Alfa Romeo Racing.

Esta nova denominação acentua o poder que o Grupo Fiat Chrysler (FCA) ganha na equipa de Hinwill, criada em 1970 por Peter Sauber, e que depois de vencer as 24 Horas de Le Mans em 1989 se estreou na F1 em 1993.

A mudança de nome faz também regressar o nome do construtor de Arese à disciplina máxima do automobilismo, onde disputou 110 Grandes Premios entre 1950 e 1985, com dois títulos mundiais – Giuseppe Farina em 1950 e Juan Manuel Fangio em 1951.

Fréderic Vasseur considera que “depois de ter lançado a colaboração com a Alfa Romeo como patrocinador principal em 2018”, a sua formação “fez progressos fantásticos no plano técnico, comercial e desportivo”, e que isso “trouxe motivação extra a cada membro da equipa, quer nas pistas quer na fábrica na Suíça, e o trabalho duro refletiu-se” nos resultados.

O diretor da escuderia helvética sublinha ainda: “Queremos continuar a desenvolver-nos em todos os setores, animados pela nossa paixão pelas corridas e pela tecnologia”.

Já pelo lado da Alfa Romeo, o seu responsável, Michael Manley, afirma que a marca tem o seu lugar na história da F1, mas que agora é renovada: “Estamos apostados em colaborar com a Sauber, trazendo a excelência técnica tradicional da Alfa Romeo, com a tenacidade italiana no cume do automobilismo. Com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi de um lado e o conhecimento da Alfa Romeo e da Sauber pelo outro estamos aqui para competirmos”.