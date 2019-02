Nas Notícias Sete vítimas numa casa em suspeita de fuga de gás no Caramulo Por

Uma alegada fuga de gás numa casa de retiro no Caramulo, concelho de Tondela, provocou hoje sete vítimas, duas delas inconscientes, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, que falava à agência Lusa às 12:00, estão no local 16 operacionais e oito viaturas.

O alerta foi dado às 10:20.