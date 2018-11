Sara Tavares quer um pedido de desculpas de Margarida Rebelo Pinto

Herman José acabava de dizer que Portugal não era um país racista quando questionou Margarida Rebelo Pinto se a escritora já tinha tido “algum amor colorido”.

“Não, não sou dada a etnias”, respondeu.

A resposta provocou gargalhadas entre os presentes, enquanto Sara Tavares se manteve em silêncio.

A cantora reagiu mais tarde nas redes sociais, àquilo que considerou um momento “surreal” e que “gostava muito de não ter vivido”.

“Para vossa informação reagi, sim! Calma, mas nunca cobarde! Não tenham a presunção que me conhecem só porque sabem o meu nome, atenção! Ou só porque somos amigos das redes. Isto vale para todos! Respeito aqui afinal é a palavra de ordem”, começa por escrever.

“Falei com os sujeitos em questão longe das câmaras, com o respeito que não me demonstraram, mas não ouvi nenhum pedido de desculpas do outro lado”, acrescenta.