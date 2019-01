Nacional Judite Sousa esclarece polémica com a “senhora cá de casa” Por

Judite de Sousa recorreu este domingo às redes sociais para explicar a polémica em que se viu envolvida, na apresentação do seu livro, onde se referiu à sua empregada como “a senhora cá de casa”.

“A senhora que toma conta de mim há quase 20 anos. Que me ajudou a criar o meu saudoso filho”, começou por escrever a jornalista.

“A minha mãe chama-se Isabel. A minha irmã chama-se Isabel e a Rosa é a minha Rosa”, acrescentou.

Judite de Sousa viu-se estes dias no centro de uma polémica, nas redes sociais, depois de se ter referido à mulher em questão como “a senhora cá de casa”.

A publicação, entretanto apagada do perfil da jornalista, mostrava uma fotografia de Judite Sousa com a irmã, a mãe e Rosa, “a senhora cá de casa”, tirada na apresentação do livro “Político Esfaqueado ou É Morto ou É Eleito”.

“Quem difamou a memória do meu filho que dê a cara para fazermos as contas no local próprio”, acrescentou a apresentadora na legenda.

