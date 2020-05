Economia Sara Barros Leitão e o “Titanic” de dinheiros públicos no Novo Banco Por

A ativista e encenadora Sara Barros Leitão, autora de uma publicação viral no Dia do Trabalhador, criticou o empréstimo público de 850 milhões de euros ao Novo Banco.

Recorde-se que a artista ‘tomou de assalto’ as redes sociais a 1 de maio ao publicar um “tutorial para maquilhar a exploração” de trabalhadores.

Hoje, Sara Barros Leitão escreveu sobre o empréstimo público de 850 milhões de euros ao Novo Banco, feito sem o conhecimento do primeiro-ministro.

“Nunca achei que estivéssemos todos no mesmo barco. Mas quando leio a injeção de capital no Novo Banco durante a pandemia ou a distribuição de dividendos, percebo que é como no Titanic: quando dá m****, uns saem de colete e bote salva-vidas, outros nem porta têm onde se agarrar”, escreveu a atriz, no Twitter.

