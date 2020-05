Economia “Não tinha sido informado”. Costa não sabia de injeção de capital no Novo Banco Por

O primeiro-ministro já pediu desculpas à coordenadora do BE, Catarina Martins, pela informação errada dada no debate quinzenal realizado na quinta-feira

António Costa explicou esta sexta-feira, no final de uma iniciativa no Porto, que não foi informado pelo Ministério das Finanças do pagamento de 850 milhões ao Novo Banco.

Ao mesmo tempo, António Costa pediu desculpa ao Bloco de Esquerda (BE) pela informação errada dada durante o debate quinzenal da última quinta-feira.

“Não tinha sido informado que, na véspera, o ministério das Finanças tinha procedido a esse pagamento”, afirmou o primeiro-ministro.

Ontem, o jornal Expresso noticiou que o Novo Banco recebeu esta semana mais um empréstimo no valor de 850 milhões.

Catarina Martins, coordenadora do BE, já reagiu ao sucedido e considera “chocante” que o Estado tenha feito uma injeção de capital ao Banco sem conhecer os resultados da auditoria.

Confirmando que já recebeu o pedido de desculpas de António Costa, Catarina Martins afirma que este tipo de escolhas “são perfeitamente inaceitáveis”, sobretudo em período de pandemia da covid-19.