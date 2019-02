Santa Clara vence Portimonense em inferioridade e com reviravolta

O Santa Clara regressou hoje às vitórias na I Liga de futebol, ao vencer em casa o Portimonense, por 2-1, num jogo em que esteve a perder e mais de uma hora em superioridade numérica.

O colombiano Jackson Martinez deu vantagem à formação algarvia, aos 33 minutos, pouco depois de o capitão dos algarvios algarvio Jadson ter sido expulso com o cartão vermelho direto, aos 29.

O Santa Clara, que não vencia há cinco jogos e desde 05 de outubro de 2018 em Ponta Delgada, consumou a reviravolta com golos de Zé Manuel, aos 45, e Fábio Cardoso, aos 74, permanece no 10.º lugar, com 24 pontos.

O Portimonense somou a segunda derrota consecutiva na competição, depois do desaire caseiro frente ao Desportivo de Chaves (1-0), e segue no oitavo posto, com 27 pontos.