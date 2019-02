Keizer faz quatro mudanças para o dérbi lisboeta, Lage mantém ‘onze’

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, fez hoje quatro alterações no ‘onze’ para o dérbi com o Benfica, da 20.ª jornada da I Liga de futebol, enquanto o técnico ‘encarnado’, Bruno Lage, manteve a equipa inicial.

Face à expulsão do macedónio Ristovski na última ronda, em que os ‘leões’ empataram (1-1) frente ao Vitória de Setúbal, Bruno Gaspar ocupa o lugar na lateral direita, enquanto o sérvio Petrovic cedeu o lugar no eixo da defesa ao português André Pinto.

No meio-campo, o sérvio Gudelj entrou para a posição de médio mais recuado na equipa ‘leonina’, por troca com o reforço de inverno Idrissa Doumbia, que ficou fora dos convocados. No ataque, Keizer optou pelo capitão Nani, em detrimento do maliano Diaby.

Assim, os ‘leões’ vão entrar no relvado do Estádio José Alvalade com Renan Ribeiro na baliza, Bruno Gaspar, Coates, André Pinto e Jefferson na defesa, Gudelj, Wendel e Bruno Fernandes no centro do terreno e a frente de ataque será composta por Raphinha, Nani e Bas Dost.

Ao contrário do Sporting, o Benfica de Bruno Lage chega a casa do rival moralizado com uma goleada caseira (5-1), frente ao Boavista, o que levou o treinador a manter as mesmas escolhas.

Vlachodimos será o guarda-redes, André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo compõe o quarteto defensivo, o meio-campo fica entregue a Samaris, Gabriel e Pizzi e Rafa e a dupla de atacante a João Félix e Seferovic.

Sporting, quarto classificado, com 39 pontos, e Benfica, terceiro, com 44, defrontam-se no Estádio José Alvalade, a partir das 17:30, num encontro da 20.ª jornada do campeonato, que será dirigido por Artur Soares Dias, da associação do Porto.