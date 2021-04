Desporto Benfica de volta ao terceiro lugar após golear Portimonense Por

O Benfica derrotou esta tarde o Portimonense, por 1-5, em jogo a contar para a 28.ª jornada da I Liga, realizado no Estádio Municipal de Portimão.

Beto abriu o marcador para os algarvios, aos 43 minutos, mas Pizzi (45+2), Darwin (50), Seferovic (64 e 73) e Everton (90+4) garantiram a vitória para as águias, com o ‘bis’ do suiço a valer-lhe a liderança da tabela de goleadores, com 18 finalizações.

Com o triunfo, o Benfica recuperou o terceiro lugar, que cedeu durante horas ao SC Braga, e ficou a dez pontos do líder Sporting e a três do FC Porto, que joga esta noite.