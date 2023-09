Mundo Saiba como esconder conversas no WhatsApp Por

Aprenda o passo a passo para esconder conversas no WhatsApp

O WhatsApp é uma das ferramentas de comunicação do momento. A facilidade de uso e a comodidade com que se enviam mensagens, ficheiros e se fazem chamadas telefónicas ou de vídeo colocam o WhatsApp como uma das aplicações mais utilizadas em todo o mundo. Portugal não é exceção.

Porém, nem todas as pessoas que usam o WhatsApp querem que os seus ficheiros ou dados fiquem visíveis. Por isso, aprenda como esconder conversas no WhatsApp.

É assim que consegue esconder conversas no WhatsApp

O WhatsApp permite ocultar grupos ou conversas que os utilizadores querem escondidas. Para esconder conversas no WhatsApp basta arquivá-las. Imediatamente, estas desaparecem do painel de conversas que o aplicativo mostra.

A conversa não fica eliminada, não se preocupe. E ninguém da conversa fica a saber que está arquivada.

No fundo, você apenas esconde a conversa. Depois, se quiser voltar a essa conversa escondida, basta clicar nas conversas arquivadas e procurá-la. Há quem opte por pesquisar pelo nome da conversa em grupo ou o nome da pessoa com quem conversa.

Desligar as notificações para esconder conversas no WhatsApp

Outra opção muito utilizada para esconder conversas no WhatsApp é desligar as notificações de uma determinada conversa ou grupo.

Como tal, basta clicar em “definições/configurações” e correr até à opção “notificações”.

Aí, só tem de carregar na opção de “não mostrar notificações”. Desse modo, mesmo que tenha o ecrã bloqueado, não será incomodado com notificações de conversas ou determinados grupos.

Independentemente de o seu telemóvel funcionar com o sistema operativo Android ou iOS da iPhone, você pode ocultar conversas no WhatsApp.

Posso colocar um código de acesso no WhatsApp?

O WhatsApp pode ser bloqueado com recurso a uma senha. Nesse caso, é necessário instalar um aplicativo extra que tenha essa funcionalidade. Depois de instalar esse aplicativo, tem de ir às “definições” e colocar as autoridades necessárias para que o aplicativo consiga bloquear conversas no WhatsApp.

Quem tem iPhone pode ativar o “Face ID” e o “Touch ID” no WhatsApp. Para tal, basta ativar essas ferramentas presentes no aparelho móvel.

No fundo, só tem de clicar na sua conta de WhatsApp e seguir até ao espaço que diz “privacidade” e vai aparecer-lhe a opção “bloqueio do ecrã”. Só tem de ativá-lo.

Em seguida, o acesso ao WhatsApp apenas será feito pelo rosto do proprietário ou da impressão digital do utilizador.

É possível ativar o bloqueio por impressão digital com Android?

Por outro lado, se o seu telemóvel funciona com o sistema Android, saiba que é possível ativar o bloqueio por impressão digital nas conversas do WhatsApp. Acompanhe o passo a passo.

Vá ao “menu” e depois às “configurações”. Carregue em conta e deslize até privacidade. De seguida, só tem de ativar o espaço que fica por cima de “bloqueio por impressão digital” e apertar o “Desbloquear com impressão digital”.

Coisas que você não deve fazer no WhatsApp

O sistema de segurança do WhatsApp é muito completo, já que funciona com uma criptografia de ponta a ponta, dificultando o acesso a pessoas com más intenções. Mas é importante que os utilizadores não baixem a guarda e estejam sempre atentos.

Por isso, é sempre importante estar informado sobre coisas que você não deve fazer no WhatsApp.

Como evitar adicionamento constante em grupos do WhatsApp?

O WhatsApp permite realizar muitas ações seja de forma direta (de pessoa para pessoa) ou mesmo em grupo. Porém, em muitos casos, há utilizadores que são inseridos em grupos que não desejam. Como tal, é possível precaver-se. Saiba sempre como não ser adicionado constantemente em grupos do WhatsApp.

Para isso, basta abrir a aplicação do WhatsApp . Vá depois a “definições de privacidade” e clique nos três pontos verticais que lhe aparecem no canto superior direito.

Em seguida, selecione “Definições” e siga para o espaço “Conta”, seguido de “Privacidade” e finalmente chegue ao ponto que diz “Grupos”.

Aí, o aplicativo mostra-lhe 3 opções. Dessas, você escolhe a que mais lhe interessa.

Se estiver selecionada a opção “Todos”, qualquer contacto pode adicioná-lo em grupos de WhatsApp.



Se selecionador a opção “Os meus contactos”, então apenas os seus contactos podem adicioná-lo em grupos de WhatsApp.



Para não ser adicionado frequentemente, terá de clicar em “Os meus contactos, exceto…” e clicar em “Excluir” na lista toda. Isto significa que todos os contactos apenas poderão adicioná-lo em grupos de WhatsApp se, primeiramente, lhe fizerem um convite.

O WhatsApp é uma ferramenta muito versátil e útil. Contudo, os utilizadores devem ter sempre presente a noção de que a sua conta pode ser hackeada, ou até mesmo a de outros utilizadores.

Há também que recorra a este tipo de ferramentas para realizar burlas.

Por isso, tenha sempre cuidado em relação às informações e dados que partilha nesta ferramenta. Por outro lado, considere sempre que qualquer link pode não ser confiável.

Desse modo, não abra links que lhe sejam solicitados para o encaminhar para outras páginas. Antes, você deve ter a noção de que o link é seguro.