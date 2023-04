Como evitar adicionamento constante em grupos do WhatsApp?

Saiba como não ser adicionado constantemente em grupos do WhatsApp

O WhatsApp é uma rede social que tem conquistado cada vez mais utilizadores dado que apresenta inúmeras vantagens para quem deseja estar conectado com familiares, amigos ou colegas de trabalho, por exemplo, no próprio país ou no estrangeiro, sem que tenha de pagar para realizar chamadas, videochamadas ou enviar mensagens.

Só que são cada vez mais os grupos onde as pessoas são adicionadas frequentemente no WhatsApp e, em alguns casos, sem o desejarem. Assim, saiba como evitar ser adicionado constantemente em grupos do WhatsApp.

É possível desligar-se do grupo ou simplesmente bloquear as pessoas. Mas isso é uma tarefa árdua e você pode simplesmente não querer bloquear uma pessoa. Pode não querer receber notificações de um grupo mas existir algum contacto com o qual deseja manter a comunicação.

Assim, é importante que ative o sistema de convites do seu WhatsApp e não mais será incomodado. Desse modo, antes de ser adicionado a qualquer grupo, o WhatsApp vai perguntar-lhe se deseja. Se você recusar, não entrará o seu contacto no grupo e não irá receber conteúdos e notificações.

Para isso, é necessário saber como ter ativado o sistema de convites do WhatsApp. E é simples, seja você um utilizador de iPhone ou Android.

Abra a aplicação do WhatsApp e vá a definições de privacidade. Deve carregar nos três pontos verticais que lhe aparecem no canto superior direito.

Depois, selecione “Definições” e vá até “Conta”, seguido de “Privacidade” e finalmente chegando a “Grupos”.

O WhatsApp abre 3 opções das quais você deverá escolher a que mais lhe interessa.

1 – Se estiver selecionada a opção “Todos”, qualquer contacto pode adicioná-lo em grupos de WhatsApp.

2 – Se selecionador a opção “Os meus contactos”, então apenas os seus contactos podem adicioná-lo em grupos de WhatsApp.

3 – Para não ser adicionado frequentemente, terá de clicar em “Os meus contactos, exceto…” e clicar em “Excluir” na lista toda. Isto significa que todos os contactos apenas poderão adicioná-lo em grupos de WhatsApp se, primeiramente, lhe fizerem um convite.

Posso ver os grupos antes de ser adicionado?

Agora imagine que você foi convidado para entrar num grupo de WhatsApp mas antes de tomar a decisão de entrar ou não entrar gostaria de espreitar para tirar conclusões. Essa é uma atitude importante até para evitar burlas pelo WhatsApp.

Quando recebe o convite, você tem até 3 dias para responder e nesses 3 dias poderá aceder à lista de participantes do grupo. Ainda que não consiga ver os conteúdos, poderá verificar se existe alguém com a qual não deseja estar, ainda que virtualmente na aplicação.

Por que há pessoas que não desejam pertencer a certos grupos do WhatsApp?

Qualquer pessoa pode ter razões particulares para não querer entrar num determinado grupo de WhatsApp. Geralmente, as pessoas não gostam de estar em grupos de WhatsApp cujos interesses não lhe agradem ou que tenham contactos com os quais não desejam partilhar conteúdo ou dados.

Uma das razões muito invocadas para não entrar ou deixar grupos no WhatsApp são as notificações e mensagens frequentes e frenéticas que certos membros podem adotar e que podem causar incomodo nos outros utilizadores.

Com o aumento de pessoas a usar o WhatsApp é natural que sejam cada vez mais os grupos de WhatsApp que existam e nem sempre uma mesma pessoa que esteja em vários grupos de WhatsApp consegue acompanhar tudo.

Desse modo, evitar estar em vários grupos de WhatsApp em simultâneo pode ser um hábito positivo para quem deseja apenas focar-se em determinados grupos de interesse.

Tenha atenção aos grupos a que pertence no WhatsApp

É fundamental também que os utilizadores pautem sempre a sua conduta pela segurança. Desse modo, é importante não participar em grupos cujos utilizadores não conhecem outros utilizadores ou onde são partilhados conteúdos ou links suspeitos.

Através do WhatsApp, é possível partilhar ficheiros em vários formatos como PDF ou JPEG. No caso de fotos, por exemplo, vídeos e a ferramenta permite até que se enviem gravações instantâneas de voz para quem não quer perder tempo a digitar texto.

A cibersegurança é importante e para manter-se longe do perigo é importante ter uma conduta cautelosa. Não abra links que lhe levantem dúvidas, não partilhe fotos, vídeos ou mensagens que possam comprometer a privacidade de outros.

Mantenha-se sempre atento ao que lhe enviam

Existem sempre coisas que você não deve fazer no WhatsApp, até para manter a sua segurança e de outros utilizadores intacta.

Não afaste também nunca a possibilidade de a conta de algum contacto que tem ter sido hackeada.

Desse modo, se lhe for enviado um convite para entrar num determinado grupo, é fundamental não passar informações nem dados antes que perceba a finalidade dos grupos.

E insistimos num dos pontos mais fundamentais para manter a segurança do seu dispositivo a salvo. Não abra links que lhe sejam solicitados para o encaminhar para outras páginas antes de ter a certeza de que o link é seguro.