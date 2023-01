Nas Notícias Coisas que você não deve fazer no WhatsApp Por

O WhatsApp é, nos dias que correm, uma das ferramentas virtuais mais poderosas por permitir a conexão rápida e com total facilitismo para os utilizadores tendo por base os contactos telefónicos.

Através do WhatsApp, é possível partilhar ficheiros em vários formatos como PDF ou JPEG, no caso de fotos, por exemplo, vídeos e a ferramenta permite até que se enviem gravações instantâneas de voz para quem não quer perder tempo a digitar texto.

O sistema de segurança do WhatsApp é muito completo, já que funciona com uma criptografia de ponta a ponta, dificultando o acesso a pessoas com más intenções.

Por estas e outras facilidades é que o WhatsApp tem conquistado cada vez mais público a nível internacional, mas também nacional.

Porém, existem algumas coisas que você deve saber a respeito desta ferramenta virtual de comunicação e troca de dados gratuita em Portugal.

Existe um conjunto de procedimentos que os utilizadores devem adotar sob pena de colocarem em risco a segurança do seu dispositivo e os seus dados privados.

Anote estas 5 situações que você não deve fazer quando usa o WhatsApp.

1 – Atenção ao que partilha

Não existe um provedor do WhatsApp. Ou seja, você pode partilhar o que bem entender com outras pessoas ou grupos. Por isso, é fundamental que os alertas de segurança estejam sempre ativos, pois você pode receber links suspeitos que não deve abrir nem encaminhar para outras pessoas. Não partilhe coisas das quais tem dúvidas ou suspeitas.

2 – Cuidado onde instala a versão web do WhatsApp

Sabia que o WhatsApp pode ser instalado no computador e, tendo a aplicação ativa no dispositivo móvel, você consegue partilhar informações e dados através do computador.

Contudo, é necessário, uma vez mais, estar atento ao tipo de PC onde instala o WhatsApp. É confiável o dispositivo? Se for, faça o download da aplicação para o computador e aceda à ligação entre o PC e o seu telemóvel para que o WhatsApp fique instalado. Assim, a versão do computador será uma espécie de espelho do que tem no telemóvel.

Não instale a versão web para PC do WhatsApp em computadores de uso coletivo. Corre o risco de o seu conteúdo ser visível por terceiros, caso saia do PC sem desligar o seu WhatsApp.

3 – Não se esqueça do backup automático ativo

Sabia que o WhatsApp tem uma funcionalidade que permite guardar conversas com dados de forma automática? Assim, você não corre o risco de perder esses conteúdos.

Tenha sempre ativo o backup automático do WhatsApp e, se mudar de telemóvel, sabe que não perde os conteúdos.

Vá a “Configurações”, depois a “Conversas” e ative o “Backup de Conversas”. E tenha sempre as suas conversações acauteladas de forma segura.

Não opte por utilizar no WhatsApp sem o backup automático ativo.

4 – Não abdique da autenticação dupla

É importante ter barreiras para que só seja possível entrar na sua conta do WhatsApp você mesmo. Assim, ative a chamada opção de dupla autenticação.

Desse modo, reduz drasticamente o risco de o seu WhatsApp ser alvo de uma entrada por parte de terceiros.

Lembre-se que os piratas informáticos andam por aí e tentam sempre manter contas hackeadas. Por isso, opte sempre por usar todos os meios ao seu alcance para manter a sua conta a salvo.

5 – Não partilhe o seu email

Essa é uma das mais recentes que os especialistas informáticos têm recomendado para que não se faça. No caso de querer partilhar o seu endereço de email com alguém através do WhatsApp, ou mesmo de outra rede social ou meio virtual, não coloque o seu email de forma integral.

Veja o seguinte exemplo para melhor entender esta regra de segurança. Imagine que o seu email é [email protected]

Nesse caso, envie o seu email da seguinte forma: jorgenuno1967 gmail.com

Assim, a pessoa que vai receber o seu endereço vai perceber que falta o @ e já saberá que ele deve ser lá colocado.

Mantenha-se sempre atento

Agora que ficou com algumas dicas, nunca se esqueça de manter-se sempre atento a novas dicas e truques para manter a sua conta a salvo.

Lembre-se que o mundo virtual está em constante evolução e por isso convém estar sempre com o máximo de cuidado e ter boa informação para evitar deslizes.