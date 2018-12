Rui Rio pede ao Governo para meter “mão na consciência” em matéria de segurança

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou hoje que o Governo deve “meter a mão na consciência”, trabalhando mais na área da segurança e colocar a funcionar “como deve de ser” os serviços deste setor.

“O Governo tem de meter a mão na consciência e tem que começar a trabalhar, a trabalhar naquilo que não se vê, que não dá noticias e que no imediato, se calhar, não dá votos, mas que dá qualidade de vida às pessoas e, neste caso, que dá segurança”, disse.

O líder do PSD, que falava aos jornalistas em Portalegre à margem de uma reunião de trabalho com militantes do partido, acrescentou ainda que se nota, da parte do Governo, uma “incapacidade” para colocar os serviços de segurança a funcionar.

“O que se nota no Governo é uma incapacidade para pôr os serviços a funcionar como deve de ser, designadamente em matéria de segurança”, observou.

“E, portanto, isto que nós agora estamos a ver com a queda do helicóptero do INEM é mais uma, não me interessa agora a mim em concreto, que não sou eu que vou investigar isso, se a culpa é mais deste ou mais daquele ou mais uma hora ou menos uma hora relativamente ao aviso, não funciona. As coisas não funcionam”, sublinhou.

O presidente do PSD defendeu que o Ministério da Administração Interna, “e não só”, devem começar a “tratar a sério” os serviços de segurança, considerando ainda que as falhas que têm surgido são “muito graves”.