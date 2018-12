Paris Saint-Germain vence secundário Orléans e está nos ‘quartos’ da Taça Liga

O Paris Saint-Germain sofreu hoje para se qualificar para os quartos de final da Taça da Liga de França, impondo-se por 2-1 em casa do ‘secundário’ Orléans.

O líder do campeonato adiantou-se aos 41 minutos, com golo do internacional uruguaio Edinson Cavani, contudo, o médio senegalês Joseph Romeric Lopy empatou, aos 69, para o 11.º classificado da segunda divisão.

Apesar da boa réplica dos anfitriões, o jovem avançado Moussa Diaby (81) decidiria a favor dos parisienses.

Na quarta-feira, disputam-se os jogos Amiens-Lyon, Marselha-Estrasburgo, Nice-Guingamp, Mónaco-Lorient, Rennes-Nantes, Le Havre-Nimes e Dijon-Bordéus.