Desporto Dragão treme mas não cai e avança na Taça de Portugal

O FC Porto recebeu e venceu o Moreirense por 4-3, nesta terça-feira, em encontro dos oitavos de final da Taça de Portugal. O conjunto axadrezado deixou sempre o resultado numa incerteza e ainda fez ‘tremer’ a turma azul e branca.

Numa noite de frio e chuva, o treinador portista fez cinco mudanças por comparação com o jogo nos Açores com o Santa Clara, tendo colocado no onze titular Fabiano, Maxi Pereira, Otávio, Adrián e André Pereira.

O Moreirense, que tem sido uma das equipas sensação da temporada em Portugal, apresentou-se também com muitas novidades no Dragão (só Loum e Heriberto repetiram a titularidade, em relação ao jogo anterior).

A entrada dos ‘cónegos’ foi afirmativa a tal ponto que resultou em golo logo aos oito minutos, numa jogada rápida a ser concluída pelo uruguaio David Texeira.

Mas durou pouco a vantagem dos axadrezados que viram Felipe empatar, aos 13 minutos, depois de um cruzamento de Alex Telles.

Já sem Otávio, que tinha saído lesionado para dar lugar a Hernâni, o FC Porto passou para a frente, com um golo de Hernâni que bateu Pedro Trigueira, depois de uma assistência de Adrián López.

Numa primeira parte com momentos de ‘parada e resposta’ e com ambas as equipas a ‘cheirarem’ o golo, acabaria por ser o Moreirense a chegar ao empate, aos 45′, por Iago Santos.

No regresso dos balneários, Ivo Vieira, treinador do Moreirense, apresentou uma novidade no seu figurino e apareceu com uma defesa com três centrais.

A estratégia acabaria por não ter um resultado imediato, até porque o FC Porto esteve perto de chegar ao golo, por Marega, após uma arrancada rapidíssima de Hernâni, que serviu o maliano numa espécie de penálti em andamento que o avançado desperdiçou, permitindo a defesa de Trigueira, aos 58 minutos.

Foi uma espécie de aviso para o que havia de chegar aos 65 minutos, já com Brahimi em campo e com o argelino a servir o maliano para o 3-2.

Até final, o Moreirense ainda tentou chegar ao empate e levar o jogo para Prolongamento, mas os azuis e brancos seguraram a vantagem, valendo um golo de Marega (e que golo de chapéu), já perto do final que, na altura, foi o 4-2, mas revelou-se decisivo.

Mas o Moreirense ainda reentrou na discussão do resultado com um golo de Heriberto, já nos descontos, fixando o 4-3 final.

Com esta vitória, o FC Porto soma o 14.º triunfo consecutivo na época e avança para os quartos de final da ‘Prova Rainha’.