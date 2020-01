Desporto Rui Costa entra em direto na CMTV e desmente pedido ao árbitro Por

O administrador da SAD do Benfica Rui Costa telefonou, na noite desta quarta-feira, para o programa Liga D’Ouro, da CMTV, negando que tenha proferido a frase que canal lhe imputara, num diálogo com o árbitro Artur Soares Dias, ao intervalo do jogo com o Rio Ave, para a Taça de Portugal. A estação televisiva noticiava que recorreu a uma especialista em leitura labial que interpretava um diálogo onde Rui Costa teria dito “que não acabe ninguém expulso”. O dirigente encarnado nega.

“Que não acabe ninguém expulso”. A frase foi atribuída a Rui Costa, no início da segunda parte do jogo do Benfica com o Rio Ave, num diálogo que o ex-futebolista mantinha com o árbitro Artur Soares Dias.

Em causa estava o facto de o Benfica defrontar o Sporting, no encontro seguinte, pelo que, caso algum jogador visse cartão vermelho, ficaria fora do dérbi de sexta-feira.

O episódio alimentou polémica nas redes sociais, com adeptos de clubes rivais a lembrarem um lance que envolveu Rúben Dias. Ontem à noite, a CMTV avançou que, após consultar uma especialista, Rui Costa terá dito mesmo aquelas palavras e expressado um pedido para que nenhum jogador visse vermelho, na segunda parte do encontro a contar para a Taça.

O dirigente do Benfica reagiu e telefonou para a CMTV. “Pela primeira vez na vida, entro em contacto para desmentir uma informação”, disse.

“Essa frase está na internet, ou vocês contactaram uma especialista? Com todo o respeito, não contactem mais essa especialista. É de todo descabido”, garantiu.

Frisando ser “impossível que alguém tenha capacidade para interpretar” o movimento dos lábios naquela situação, o administrador da SAD encarnada lembrou que havia “muita gente no túnel”, acrescentando que não estava “a falar ao ouvido de ninguém”.

“O que aconteceu é normal. Não é assim que estou no futebol. Isto não lembra ao diabo. Nunca vi um programa a procurar o que um dirigente diz ao árbitro. O que vocês estão a transmitir é completamente falso”, insistiu Rui Costa, desafiando os jornalistas a contactarem o árbitro em causa, dizendo que “Artur Soares Dias pode confirmar”.

“Se vocês quisessem saber, teriam ligado para mim. E vocês andam distraídos, porque há 12 anos que vou para aquela zona. Vou ficar atento e ver quantas vezes vão fazer programas a detetar o que os dirigentes dizem”, prometeu.

Com ironia, Rui Costa deu “os parabéns à especialista labial”, concluindo: “Isto é uma notícia falsa a meu respeito”.