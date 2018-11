Justiça Rosa Grilo “gozou” e fez de nós “tansos”, diz Moita Flores Por

Francisco Moita Flores não deixou sem resposta Rosa Grilo que voltou a escrever ao antigo inspetor da Polícia Judiciária (PJ) e ameaçou-o com um processo por “difamação” e “denúncia caluniosa agravada”. O comentador escreveu à viúva de Luís Grilo e acusa-a de ter “gozado” com o povo e de ter feito os portugueses passar por “tansos” com a versão do desaparecimento do triatleta.

Numa carta a que a TVGuia teve acesso, Moita Flores assume que responde uma segunda vez a Rosa Grilo, coisa que admite não ser comum, mas assim o faz pois as “ameaças não se temem” mas, sim, “enfrentam-se”.

“Escrevo-lhe, pela última vez, porque me ameaçou”, revela Moita Flores, que recorda a Rosa Grilo que esta continua detida à espera de julgamento não pela Polícia Judiciária mas por “um tribunal”, visto que o juiz “não engoliu a sua historieta sobre assassinos angolanos”.

Moita Flores mostra-se ainda indignado com a versão sobre o desaparecimento de Luís Grilo que, inicialmente, Rosa contou aos portugueses através da comunicação social.

“Gozou com todos aqueles que quiseram ser solidários. Armou o grande espectáculo com frieza, fazendo de nós tansos, preocupados com o paradeiro” do triatleta.

O comentador considera ainda que, se no final do julgamento for considerada inocente, poderá “agir contra a justiça”.

Porém, se o tribunal a declarar como culpada da morte de Luís Grilo, Moita Flores considera que, nesse cenário, Rosa Grilo será “dupla criminosa” e explica as razões para esta ideia.

“Porque matou e, porque nesse ato hediondo, arrastou para a orfandade uma criança inocente (…)”.

Rosa Grilo, que já se queixou de que a comida no estabelecimento prisional é “péssima”, tem estado detida enquanto espera pelo julgamento da morte de Luís Grilo e, anteriormente, já tinha escrito a Moita Flores onde expressou a preocupação com o filho.

Além de Rosa Grilo, António Joaquim, com quem esta mantinha uma relação, está detido pela suspeita da morte do triatleta.