Rosa Grilo diz que a comida da prisão “é péssima”

Rosa Grilo concedeu uma entrevista à TVMais, onde fala da relação com o marido, assassinado no dia 15 de julho, e acusa o triatleta de ter “outras mulheres”. A viúva queixa-se também da comida no Estabelecimento Prisional de Tires e diz que se sente sozinha, apesar das amizades criadas na cadeia.