Nas Notícias Ordem de prisão para amante de Rosa Grilo. Mandato de detenção foi emitido Por

António Joaquim foi condenado a uma pena de 25 anos de prisão, no caso da morte do triatleta de Luís Grilo. A ordem de detenção foi emitida e será cumprida, caso o condenado não se entregue.

O amante de Rosa Grilo poderá ser detido a qualquer momento, depois de ter sido emitido o mandato de detenção.

António Joaquim foi condenado a 25 anos de prisão e a sentença já transitou em julgado. Em causa, a participação no crime de homicídio do triatleta Luís Grilo. Com outros crimes dados como provados, como ocultação de cadáver e posse de arma proibida.

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou a pena aplicada pela Relação de Lisboa: 25 anos para os dois acusados, Rosa Grilo e António Joaquim.

Agora, se António Joaquim não se entregar, agentes da PSP de Póvoa de Santa Iria deslocar-se-ão à residência fiscal do condenado, para o deter.