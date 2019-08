Rodrigo Pinho aponta golo da vitória do Marítimo em Paços de Ferreira

Um golo de Rodrigo Pinho, aos 56 minutos, permitiu hoje ao Marítimo conquistar a primeira vitória no campeonato, ao vencer em casa do Paços de Ferreira 1-0, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol.

O tento do avançado da equipa insular surgiu já numa altura em que o Marítimo jogava com menos uma unidade, depois da expulsão de Bambock, ainda na primeira parte, aos 23 minutos.

Com esta vitória, o Marítimo sobe para o 10.º posto, com quatro pontos, enquanto os pacenses são últimos classificados, com apenas um ponto.