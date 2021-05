Desporto Sporting goleia Marítimo na consagração de Pedro Gonçalves Por

O Sporting terminou o campeonato goleando em Alvalade o Marítimo, por 5-0, numa partida em que Pedro Gonçalves esteve em destaque, com um hat-trick que lhe permite vencer o prémio de melhor marcador da I Liga 2020/21.

Obrigado a marcar três golos para superar os 22 de Seferovic, que jogara instantes antes, Pedro Gonçalves marcou aos sete, 19 e 62 minutos. Um autogolo de Karo, aos 21, e um tento de Gonzalo Plata, aos 75, completaram o marcador.

O Sporting, que já tinha assegurado a conquista do título, termina a I Liga 2020/21 com 85 pontos e tendo na equipa o melhor marcador do campeonato, Pedro Gonçalves, com 23 remates certeiros. O Marítimo caiu para o 15.º posto, mantendo os 35 pontos.