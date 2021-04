Desporto Benfica goleia na visita ao Paços de Ferreira Por

O Benfica goleou esta noite na visita ao Paços de Ferreira, por 0-5, em jogo disputado no Estádio Capital do Móvel, para a 26.ª jornada da I Liga.

Seferovic esteve em destaque com dois golos, aos 45+8 e 78 minutos, com Diogo Gonçalves (aos 38 minutos), Rafa (45) e Darwin (89) a dilatarem a vantagem das águias, numa partida em que Stephen Eustáquio foi expulso, com cartão vermelho direto, aos 22 minutos.

A formação de Jorge Jesus vive o melhor momento da temporada, chegando à quinta vitória consecutiva no campeonato e sempre sem conceder qualquer golo. Nos últimos cinco jogos, o Benfica contabiliza dez golos marcados e zero sofridos, registo bem superior aos de FC Porto (quatro vitórias e um empate, 8-2 em golos), Sporting (três vitórias e dois empates, 5-2 em golos) e SC Braga (três vitórias, um empate e uma derrota, 9-6 em golos).

As águias já recuperaram quatro pontos ao líder Sporting e dois ao FC Porto, segundo classificado, tendo ganho cinco ao SC Braga e ultrapassando os guerreiros do Minho na classificação.

A boa prestação defensiva do Benfica nesta fase já tinha valido um recorde, chegando aos 590 minutos (incluindo o jogo com o Farense e mais 40 minutos da partida com o Moreirense) sem sofrer qualquer golo, superando os 405 minutos do FC Porto entre a 20.ª e a 24.ª jornada. Mas mesmo nas cinco principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) não há quem esteja há tanto tempo sem sofrer golos como a formação encarnada.

Com mais 90 minutos sem sofrer, diante do Paços de Ferreira, o Benfica chegou ao somatório de 680 minutos e passou a ter o melhor registo europeu, deixando para trás os 602 minutos sem sofrer golos do Manchester City entre a 17.ª e a 23.ª jornada do campeonato inglês.