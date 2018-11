Motores Rob Huff na ‘pole’ do WTCR em Macau Por

Robert Huff vai partir da ‘pole position’ para a primeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Macau.

O britânico da Sebastien Loeb Racing, que nos treinos livres já tinha estabelecido o recorde do Circuito da Guia para os carros de turismo TCR, conseguiu o primeiro lugar da grelha pela sétima vez em Macau ao realizar uma volta em 2m29,040s, superando em 2,5s a marca por si realizada na sexta-feira.

Se nos treinos de sexta-feira tinha sido Yann Ehrlacher a fazer frente a Huff, nesta primeira qualificação foi o outro piloto dos Honda Civic da Munnich a fazer frente ao inglês do Volkswagen Golf GTi, Esteban Guerrieri, ainda que o argentino tenha ficado quase a meio segundo (0,479s).

Guerrieri não terminou a sua qualificação sem um desentendimento com Yvan Muller, com o francês a mostrar o seu desagrado fazendo colidir o seu Hyundai i30 N com a traseira do Civic Type-R do sul-americano. Depois os dois pilotos travaram-se de razões nas boxes, já que Esteban terá prejudicado Yvan na sua volta lançada.

Muller teve de se contentar com o terceiro lugar da grelha, que foi o melhor dos pretendentes ao cetro, já que o líder do campeonato, Gabriele Tarquini, irá partir apenas de sétimo, e isso devido à penalização imposta a Ehrlacher por troca de motor no Honda. Jean-Karl Vernay, no melhor dos Audi RS3 LMS, e Mehdi Bennani, no segundo Golf GTi da Sebastien Loeb Racing, aproveitam esse facto para poderem partir de quarto e quinto para o primeiro confronto do fim de semana.

Destaque ainda para o grande acidente sofrido por Thed Bjork. O Campeão do WTCC em 2017 bateu com o seu Hyundai i30 N nas barreiras à saída da curva dos pescadores, a penúltima do traçado de Macau. O sueco, terceiro no campeonato, saiu incólume do acidente, mas provocou uma bandeira vermelha. Sairá de 15º.

Resultado da qualificação

1º Robert Huff (Volkswagen) 2m29,040s

2º Esteban Guerrieri (Honda) 2m29,519s

3º Yvan Muller (Hyundai) 2m29,631s

4º Yann Ehrlacher (Honda) 2m29,960s

5º Jean-Karl Vernay (Audi) 2m30,037s

6º Mehdi Bennani (Volkswagen) 2m30,173s

7º Norbert Michelisz (Hyundai) 2m30,267s

8º Gabriele Tarquini (Hyundai) 2m30,403s

9º Frederic Vervisch (Audi) 2m30,672s

10º Pepe Oriola (Cupra) 2m30,827s