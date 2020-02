Motores Robert Huff de fora no WTCR Por

Robert Huff não vai disputar a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em 2020, como consequência da decisão da Volkswagen em colocar um ponto final no seu envolvimento em competições utilizando motores térmicos.

O britânico é um dos pilotos mais bem sucedidos do WTCR, tendo sido campeão do Mundo de Carros de Tutismo (WTCC) em 2012 pela Chevrolet, em confronto com os seus companheiros de equipa Alain Menu e Yvan Muller.

Huff é também considerado como ‘rei de Macau’, já que esteve perto de conquistar uma décima vitória no Circuito da Guia em 2019, naquele que seria o seu 31º triunfo em corridas de carros de turismo de dimensão mundial.

“Estou pronto para enfrentar novos desafios e é o momento certo para começar a trabalhar noutras coisas”, diz o piloto de Cambridge, adiantando: “Concentro-me desde já na minha equipa de corrida na China. Quero eu próprio fazer corridas no país, ao mesmo tempo que treino e desenvolvo novos talentos”.

Rob Huff também encara a possibilidade de competir em algumas provas históricas, que é algo que aprecia, considerando também a hipótese de alinhar em algumas corridas de GT, embora diga que para isso, e para já, tem pouco tempo.

Mas o britânico já tem saudades da competição mundial de carros de turismo: “Foi um grande capítulo da minha carreira, e estou certo que haverá outras corridas de carros de turismo no futuro. Mas para já estou ansioso por ter um novo começo em 2020”.